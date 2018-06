Potrebbe davvero essere uno Younes nel futuro del Genoa ma il giocatore in questione non è il neonapoletano Amin bensì Younes Namli, ala danese di origini marocchine.



Secondo quanto riferisce la stampa olandese, il club rossoblu avrebbe messo gli occhi sull'ala 23enne in forza al PEC Zwolle, confidando nella mediazione del loro allenatore, l'ex genoano Johnny Van't Schip per battere la concorrenza.



L'interesse del Genoa è stato confermato anche dall'agente di Namli, Daan Kramp: "I due club stanno cercando di raggiungere un accordo - ha assicurato il procuratore a Destentor.nl - Younes vede il Genoa e la Serie A come un bel nuovo passo, ma finché non c'è un accordo si prepara per una nuova stagione di successo con il PEC".



Il portale olandese aggiunge infine che per il buon esito della trattativa potrebbero servire 2,5 milioni di euro.