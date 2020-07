Sarà un Genoa molto simile a quello visto all'opera domenica contro il Lecce quello che questa sera proverà ad invertire la tendenza negativa che da oltre quattro anni non lo vede imporsi sui rivali della Sampdoria.



In palio, per i rossoblù, oltre all'onore cittadino anche punti pesantissimi nella corsa verso quella salvezza ancora tutta da conquistare. Per provare ad assicurarseli Davide Nicola dovrà tuttavia fronteggiare diversi grattacapi, primo fra tutti un reparto centrale falcidiato dagli infortuni. Nonostante il tecnico piemontese abbia convocati tutti gli elementi a sua disposizione, difficilmente gli acciaccati Behrami, Cassata e Sturaro potranno infatti essere della sfida. Qualche chance in più degli altri sembra averla lo svizzero, che tuttavia difficilmente partirà dal primo minuto. E allora Nicola potrebbe rinnovare la fiducia a Filip Jagiello, uomo-partita contro il Lecce, schierando al fianco di Lasse Schone, con Biraschi e capitan Criscito ad agire sulle corsie esterne, garantendo più copertura che spinta.



Qualche problema anche in attacco dove i problemi fisici di Sanabria spianano la titolarità ad Andrea Pinamonti, supportato dall'esperienza e dalla classe di Iago Falque e Goran Pandev.



Tre, infine, anche gli uomini occupati nel pacchetto arretrato davanti a Mattia Perin: Romero, Zapata e Masiello.