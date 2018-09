Alla fine Gianluca Lapadula è rimasto al Genoa.



In bilico per tutta l'estate tra cessione e riconferma, l'attaccante italoperuviano per mesi al centro di molte voci di trasferimento si ritrova a inizio settembre nella posizione tutt'altro che comoda di separato in casa.



Nonostante le belle parole spese sul suo conto da Mister Ballardini nella conferenza stampa di sabato scorso, l'ex capocannoniere di Serie B appare sempre più ai margini del progetto rossoblu. Soprattutto dopo che nel frattempo il Grifone ha visto l'esplosione sottorete di Krzistoft Piatek e attende di scoprire il talento emergente di Andrea Favilli. Due attaccanti arrivati nel corso degli ultimi mesi che renderanno di certo molto dura la vita di Lapadula nella stagione appena iniziata.



Eppure il Genoa non può permettersi di relegare il ventottenne torinese al ruolo di semplice comparsa. Lapadula è attualmente, con circa un milione e mezzo di stipendio netto annuo, di gran lunga il giocatore più pagato all'interno dell'intera rosa genoana. Inoltre il costo del suo cartellino, pagato al Milan 13 milioni in due rate, rappresenta l'acquisto più oneroso mai effettuato dal club più antico d'Italia nella sua storia ultrasecolare.



Se il futuro di Lapadula appare irrimediabilmente lontano dalla Lanterna occorrerà fare in modo che il suo appeal di mercato cresca più di quanto non abbia fatto nel corso dell'ultimo anno. E per riuscirci l'unico modo è quello di giocare con continuità e magari incrementare quel misero bottino di sei reti messe a segno lo scorso anno. Le premesse tuttavia non sembrano delle migliori. Nei tre impegni ufficiali disputati fin qui dal Genoa , l'ex di Pescara e Milan non è mai sceso in campo. Una tendenza che bisognerà assolutamente cercare di invertire per non dilapidare del tutto l'importante investimento fatto dalla società di Villa Rostan sul giocatore appena un anno fa.