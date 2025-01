Genoa, le pagelle di CM: gioia Masini. Pinamonti annullato da Hummels

Getty Images

Il Genoa gioca un buon primo tempo ma crolla nella ripresa. Male Pinamonti e De Winter. Gioia per Masini che trova il primo gol in Serie A5,5 – Con un miracolo nega il gol a Pellegrini, poi non può sul tap in di Dovbyk. Poi è sfortunato nell’autogol del 3-15,5 – Buca l’intervento sul cross di Saelemaekers che porta al vantaggio della Roma. Rischia anche con un fallo in area.6 – La sua partita dura meno di mezz’ora. È costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare (dal 30’ Sabelli: rischia con un tocco di mano in area che però non viene sanzionato dall’arbitro.

Vasquez 5,5 – Senza sbavature nel primo tempo poi crolla nella ripresa con la Roma che aumenta i giri del motoreMartin 5,5 – Gioca nel lato di Saelemaekers e va sempre in difficoltà. Rifiata solamente quando esce il belga.6 – Commette il fallo che porta alla punizione di Dybala: l’argentino è sfortunato e spacca la traversa. Lotta in mezzo al campo vincendo anche diversi contrasti.6,5 - Trova la gioia del primo alla prima da titolare in Serie A con un bel tiro dentro l’area. In mezzo al campo è tra i migliori.6 – Lotta tanto e si sacrifica in mezzo al campo. E il suo lavoro è ottimo per arginare la Roma in mezzo al campo (dal 68’5,5: mai in partita)

6 – Quando può sguscia via ad Angeliño mettendo in difficoltà lo spagnolo che per fermarlo è costretto ad usare anche le maniere forti (dal 68’ Venturino 6: l’esordio all’Olimpico non lo dimenticherà facilmente)5 – Hummels gli rende la vita difficile e trova poche volte la possibilità di essere pericoloso.6 – Ha la palla dell’1-0 dopo 15 minuti, ma la cestina tirando piano da ottima posizione. Poi è bravo nel trovare l’assist per Masini (dall’85’ Kasa SV)Allenatore -6: il Genoa con lui ha cambiato pelle, ma la Roma nel secondo tempo sovrasta i rossoblù. La squadra però ha cambiato marcia.