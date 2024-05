Genoa, le pagelle di CM: Strootman addio con dignità. Retegui non punge

: Zero tiri nello specchio in un primo tempo che forse nemmeno lui si aspettava così apatico. Nella ripresa invece mette i guanti per evitare il ko preventivo. Nulla può su Lukaku.Attento e ordinato. Fino allo scompiglio finaleSi incolla a Lukaku. Con alterne fortune. Alla fine però perde lo scontroOnestamente non c’è molto lavoro nel primo tempo. Nella ripresa regala un sussulto in attacco.: Corre poco e pure malino. Nessuno spunto egno di nota: Quanti applausi dai suoi vecchi ex tifosi. In campo prova a salutare tutti con una prova più che dignitosa anche se lontana dai tempi in cui veniva definito “lavatrice” da Garcia. (67’ Thorsby 5,5: prosegue il lavoro senza la dovuta attenzione)

: Gestisce e prova pure a creare qualche verticalità interessante. (81’ Malinovskiy sv): Una delle rivelazioni silenziose di questo Genoa. Anche stasera osserva bene le trame su cui procedere. (91’ Ankeye sv)Non brilla, ma nemmeno finisce nell’ombra. Una prova di rispetto dei propri mezzi.Prova ad attaccare gli spazi concessi dalla difesa romanista. Lo fa in maniera istintiva e confusa (67’ Gudmunsson 6: quando parte crea mal di pancia agli avversari)Con l’Europeo alle porte non si risparmia lo stesso anche se non si rende mai davvero pericoloso

E’ un Genoa sazio. Si vede, anche se sfiora comunque il pari nel finale