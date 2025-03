Genoa-Lecce: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

La 29esima giornata della Serie A 2024/25 si apre con l'anticipo del venerdì: allo Stadio Luigi Ferraris c'èSquadre separate da sette punti in classifica, 32 per i rossoblù e 25 per i giallorossi, che vivono momenti opposti: due pareggi di fila per il Grifone di Patrick Vieira (contro Empoli e Cagliari), alla ricerca di una vittoria che manca dal 17 febbraio contro il Venezia; stanno peggio i salentini di Marco Giampaolo, reduci da tre sconfitte consecutive (Udinese, Fiorentina e la rimonta subita dal Milan al Via del Mare) e senza vittoria dal 31 gennaio contro il Parma.

Tutte le informazioni su Genoa-Lecce:: Genoa-Lecce: venerdì 14 marzo 2025: 20.45: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport (251): DAZN, Sky Go, NOW: Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj; Miretti; Malinovskyi, Ekhator; Pinamonti.. Vieira.

: Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente.. Giampaolo.- Due ballottaggi per il Genoa: testa a testa tra Norton-Cuffy e Zanoli, più Badelj che Masini. Nel Lecce invece dubbio Jean-Gaspar.- La sfida tra Genoa e Lecce sarà trasmessa in diretta tv da Sky con canali di riferimento Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), nonché visibile su DAZN scaricando l'app su un televisore compatibile oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

- Genoa-Lecce sarà disponibile anche in diretta streaming attraverso il sito di DAZN o scaricando l'app su dispositivi mobili.In alternativa sarà possibile guardare la partita su Sky Go, servizio riservato ai clienti Sky, o su NOW, acquistando il 'Pass Sport'.- La telecronaca di Genoa-Lecce su DAZN sarà affidata a Riccardo Mancini e Valon Behrami.