Lisandro Lopez-Genoa: un matrimonio che s'ha da fare e che, con ogni probabilità, si farà. Nonostante l'inserimento del Nantes che nelle scorse ore sembrava aver anticipato la formazione rossoblù nella corsa al difensore argentino dopo aver trovato l'intesa con il Benfica, alla fine il 28enne di Villa Constitution ha voluto mantenere la parola data alcune settimane fa alla dirigenza ligure e già nella giornata di oggi il suo trasferimento a Genova dovrebbe perfezionarsi con l'espletamento delle visite mediche. Lo annuncia Sky Sport, aggiungendo che il ragazzo dovrebbe arrivare in città già questa mattina.



L'eventuale annuncio, che prevede il passaggio in prestito dell'ex Inter fino a fine stagione con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni di euro qualora raggiungesse le 15 presenze, porrebbe fine ad una trattativa estenuante, iniziata ai primi di giugno e proseguito tra dubbi ed incertezze per oltre due mesi. L'ottimismo mostrato da Perinetti un paio di giorni fa in merito all'arrivo di Lisandro Lopez era dunque giustificato dalla sicurezza di chi sapeva bene quali carte aveva in mano.