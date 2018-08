Lisandro Lopez resta il principale obiettivo del Genoa per rinforzare definitivamente il proprio reparto arretrato. Le sensazioni degli ultimi giorni sono buone e la trattativa con il Benfica che dura ormai da quasi due mesi potrebbe finalmente concludersi nelle prossime ore.



Ma siccome nel mercato non si può mai dare nulla per certo finché non si mette tutto nero su bianco, ecco che in casa rossoblù ci si guarda attorno per non farsi trovare impreparati in caso l'arrivo del difensore argentino dovesse clamorosamente sfumare.



Secondo quanto riferisce la stampa brasiliana il Genoa si starebbe tutelando sondando il terreno per Leandro Castan, 32enne in procinto di rescindere il proprio contratto con la Roma. Già lo scorso gennaio il Grifone corteggiò a lungo l'ex torinista che però alla fine preferì accettare la proposta del Cagliari, andando sei mesi in prestito in Sardegna. Ora i liguri sarebbero pronti per tornare alla carica ma soltanto se il piano A, quello che conduce a Lisandro Lopez, dovesse saltare.