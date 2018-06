In casa Genoa si aspetta soltanto l'ufficialità del passaggio di Mattia Perin alla Juventus per annunciare l'arrivo al suo posto di Federico Marchetti.



Il 35enne veneto, svincolatosi dalla Lazio, è ormai la prima scelta per i pali rossoblù anche in virtù del suo status di parametro zero, fattore che ha inciso non poco nel farlo preferire ai vari Skorupski e Sportiello.



Secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, tuttavia, oltre a Marchetti la dirigenza ligure starebbe pensando ad altri due interpreti del ruolo. Uno è il giovane rumeno di proprietà dell'Inter Ionut Radu, l'altro è l'udinese Simone Scuffet, che con il ritorno in Friuli di Alex Meret sarà probabilmente retrocesso al ruolo di dodicesimo. Entrambi potrebbero arrivare a Pegli in prestito.