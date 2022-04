Marcelino Matuzalem, indimenticato ex centrocampista del Genoa, ha raccontato al Secolo XIX le sue sensazioni a due giorni dal derby con la Sampdoria: "Da tifoso devo dire che la situazione è to difficile, la squadra è poco equilibrata: subisce poco adesso, è vero, ma segna anche molto poco. Ci sono tanti giovani, non è facile salvarsi. Ma io sono fiducioso".



Il brasiliano ritiene che un'eventuale affermazione dei rossoblù nella stracittadina rappresenterebbe anche un bel salto in avanti in ottica salvezza: "Vincere il derby aiuterebbe parecchio, darebbe ancora più entusiasmo, ancora più carica. Ripeto, per me si può fare. E la squadra deve crederci, come ci stanno credendo i tifosi".



Matuzalem ha poi raccontato il legame speciale che lo cinge al Grifone: "In Italia ho girato almeno una decina di squadre, con la Lazio ho vinto due trofei. Ma quell’anno e mezzo al Genoa è stato speciale, magico. Ancora adesso i tifosi si ricordano di me, mi scrivono, mi cercano. E quei mesi sono un bel ricordo, tanto che mi sono tatuato la maglia del Genoa sulla mano. È l’unica squadra di cui mi sono tatuato un simbolo".