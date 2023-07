Pare destinato a concludersi il matrimonio tra il Genoa e Stefano Sturaro.



Il contratto tra il club rossoblù e il centrocampista sanremese è scaduto ufficialmente lo scorso venerdì e malgrado le parti si siano incontrate più volte nel corso delle passate settimane l'intesa per il rinnovo non è mai arrivata.



L'ipotesi di un addio a parametro zero di Sturaro alla maglia con cui ha disputato oltre 100 partite in diverse annate appare dunque imminente. A darne notizia è l'edizione odierna de Il Secolo XIX.