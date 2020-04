L'esperienza di Antonio Nocerino con la maglia del Genoa è stata breve ma intensa. Tanto che anche a 15 anni di distanza e dopo un'intera carriera agonistica, l'ex centrocampista campano conserva ancora ottimi ricordi della sua avventura in rossoblù: "Giocai sei mesi a partire da gennaio 2005 - ha raccontato nel corso di una diretta Instagram con Mimmo Criscito - Ero in comproprietà con la Juve e nell’affare tra i club rientrò anche Criscito. In quel Grifone c’erano Cosmi, Milito, Lamacchi, Brevi. Volevo restare anche in Serie C ma non ho potuto: mi trovai benissimo, una piazza incredibile".



Una parentesi importante che dodici anni più tardi si sarebbe potuta riaprire, come ha rivelato lo stesso Nocerino: "Nel 2017-2018 sono stato molto vicino al ritorno. Ma Ballardini non era convinto tecnicamente e la trattativa saltò".



Nonostante il cattivo esito di quell'operazione, l'ex mediano di Milan e Juventus continua a guardare con occhio benevolo al Grifone: "Seguo le partite del Genoa anche perché giochi te, Mimmo - ha dichiarato al suo interlocutore - Mi piace il vostro calcio e mi piacciono i calciatori tecnici come te. Pinamonti è fortissimo, l’ho seguito soprattutto con Thiago Motta che lo faceva giocare molto con la squadra. Mi piace tanto anche Favilli. Romero mi sembra Cordoba, un osso incredibile".