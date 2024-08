Genoa, Gilardino sorride: c'è il sì di Fabio Silva. Ecco l'erede di Retegui

Getty Images

Il Genoa ha individuato l'erede di Mateo Retegui.A meno di una settimana dalla cessione dell'attaccante italo-argentino all'Atalanta, il club rossoblù è ad un passo dal regalare ad Alberto Gilardino il giocatore che ne raccoglierà il testimone.Si tratta di, 22enne aitante centravanti portoghesema reduce dalla stagione in prestito ai Glasgow Rangers. Cresciuto nel vivaio del Porto, da giovanissimo era considerato uno dei talenti più promettenti del calcio lusitano, tanto che nel 2020 il Wolverhampton arrivò a versare ben 40 milioni di sterline nelle casse dei Dragones malgrado all'epoca il ragazzo avesse appena 18 anni. In Inghilterra, tuttavia, Silva ha faticato a imporsi, finendo per essere spesso parcheggiato in altre piazze, come Anderlecht e PSV, prima della già citata esperienza in Scozia.

, mentre la società rossoblù sta provando a trovare la quadra con il club inglese, imbastendo una trattativa sulla base di