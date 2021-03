La riapertura del mercato è ancora lontana ma, come si sa, le trattative nel calcio attuale non finiscono mai.



Soprattutto in una società come il Genoa, sempre molto attenta nel ricercare e possibilmente assicurarsi possibili talenti sparsi in giro per il pianeta.

L'ultimo nome accostato al Grifone è quella di​ Daan Heymans, 21enne trequartista belga del Waasland-Beveren.



I rossoblù avrebbero chiesto informazioni sul ragazzo già monitorato dagli olandesi dell'Utrecht, nel tentativo di portarlo in Italia già la prossima estate.



Lo riferisce Iamcalcio.it.