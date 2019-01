L'amichevole di questo pomeriggio tra Genoa e Wurzberg Kickers, in programma vicino a Murcia alle 15, avrà alcuni spettatori d'eccezione. Sono gli osservatori di mercato del Real Madrid.



Approfittando della presenza del club ligure in Andalusia, dove oggi si concluderà la settimana di ritiro invernale del grifone, gli emissari del club più famoso e vincente del mondo si recheranno nel sud della Spagna per visionare da vicino la prestazione di Krzystzof Piatek.



L'attaccante polacco è infatti uno degli obiettivi di mercato della Casa Blanca, che vorrebbe portarlo a Madrid già nell'attuale finestra di contrattazioni. Per il centravanti del Genoa quindi quella di questo pomeriggio non sarà un'amichevole da prendere alla leggera, visto che parte del proprio futuro potrebbe dipendere anche dall'impressione che desterà nei suoi esaminatori di giornata.