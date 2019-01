Se la voce che arriva dalla Spagna dovesse rivelarsi fondata l'indiscrezione avrebbe del clamoroso. Non tanto per l'obiettivo in sè quanto per le modalità dell'eventuale trattativa.



Il portale iberico Onda Madrid scrive infatti di un interesse del Real per la punta del Genoa Krzystzof Piatek. Quello dei blancos è solo l'ennesimo nome di una lunga lista di squadre interessate in Italia e all'estero alle prestazioni dell'attuale vice-capocannoniere di Serie A. Nulla di strano dunque se anche il club più titolato al mondo si mette sulle tracce del bomber polacco. Obbiettivo peraltro legittimo considerando oltretutto le evidenti difficoltà realizzative messe in luce dalla squadra in questa prima metà di stagione.



A meravigliare, come detto, è però la modalità con la quale Florentino Pérez vorrebbe portare Piatek nella capitale spagnola. Il presidente del Real Madrid starebbe infatti pensando di chiedere il giocatore addirittura in prestito al Genoa già nell'attuale sessione di mercato. Un'ipotesi che fa sorridere pensando all'incredibile divario economico in essere tra la società ligure e quella castigliana, con il piatto della bilancia finanziaria nettamente tendente verso quest'ultima.



Il Genoa dal canto suo ha più volte ribadito di non volersi privare di Piatek prima del termine del campionato in corso. Difficilmente sarà una proposta di questo tipo a far cambiare idea a Preziosi e soci.