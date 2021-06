In attesa di capire chi sarà il prossimo titolare della porta del Grifone, con Mattia Perin che malgrado le difficoltà resta in pole position, il Genoa avrebbe già deciso chi sarà il suo dodicesimo.



L'intenzione di Davide Ballardini pare quella di puntare ancora su Federico Marchetti, al quale di recente è stato proposto un anno di prolungamento del contratto in scadenza tra dieci giorni. Una mossa che di fatto chiuderebbe la strada ad Alberto Paleari, per nulla persuaso di trascorrere un'altra stagione da terza scelta dei pali rossoblù.



Anche per questo motivo l'estremo difensore lombardo (che tra l'altro proprio oggi festeggia la nascita della primogenita, Zoe) potrebbe decidere di salutare Pegli. Sulle sue tracce si stanno muovendo con discreto interesse diversi club di Serie B, con Perugia e Ternana che al momento sembrano avere qualche chance in più delle altre di accaparrarsene le prestazioni, anche a titolo definitivo.