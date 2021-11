L'arrivo di Andriy Shevchenko sulla panchina del Genoa sta scatenando la fantasia e i sogni di milioni di tifosi rossoblù.



Ad alimentare ulteriormente questo entusiasmo contribuiscono poi anche le prime voci diffuse da radiomercato. Una in particolare vedrebbe il tecnico ucraino già attivo per rinforzare la squadra nella sessione di gennaio.



Tra i nomi sondati dal Pallone d'Oro 2004, secondo il Secolo XIX, ci sarebbe anche quello di Christian Pulisic, centrocampista offensivo classe 1998 che il Chelsea potrebbe cedere in prestito ai liguri fino al termine della stagione.