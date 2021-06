Il nodo legato al futuro portiere del Genoa è uno di quelli che la società rossoblù si è ripromessa di sciogliere prima dell'avvio della nuova stagione. Data fissata ufficialmente per il prossimo 12 luglio, giorno del raduno del Grifone.



Sul pullman per Neustift Davide Ballardini gradirebbe che ci fosse anche Mattia Perin, prima scelta mai celata nelle intenzioni sia del tecnico che della società. Le difficoltà di riportare all'ovile il 28enne di proprietà della Juventus tuttavia non sono poche e seppur la speranza di riuscirci non si è ancora affievolita il club non vuole farsi trovare impreparato. Le soluzioni alternative vagliate di recente dai rossoblù sono diverse e riguardano soprattutto il torinista Salvatore Sirigu, il veronese Marco Silvestri e il parmense Luigi Sepe.



Quest'ultimo in particolare negli ultimi giorni sembra aver guadagnato diverse posizioni. Se per Sirigu i problemi sono legati all'ingaggio e per Silvestri si deve fare i conti con una folta concorrenza, tra cui quella dell'Inter che lo vorrebbe come vice Handanovic, per Sepe la strada sembra viceversa essersi in qualche modo appianata. Il ritorno laddove tutto cominciò di Gigi Buffon chiude di fatto la titolarità dei pali emiliani all'estremo difensore napoletano, proiettandolo direttamente sul mercato. Con il Genoa che, in caso decida di affondare il colpo, godrebbe di una posizione privilegiata.