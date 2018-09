Continua il momento d'oro di Krzysztof Piatek. Con la doppietta segnata nel primo dello della sfida tra il suo Genoa e il Frosinone, l'attaccante polacco sale così a otto gol realizzati in sei partite in Serie A, su un totale di 14 tiri verso la porta avversaria. Calcolando solo il campionato, la sua media è di una rete ogni 61 minuti, includendo anche le quattro in Coppa italia, la media è di una ogni 46 minuti.