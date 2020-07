Terzo gol consecutivo per Andrea Pinamonti che dopo un lungo digiuno sembra ora essersi definitivamente ritrovato.

La rete contro l'Udinese ha regalato al suo Genoa un prezioso punto in rimonta, permettando al Grifone di allungare un minimo sulla zona retrocessione, ora distante due lunghezze. E dire che inizialmente l'attaccante rossoblù l'occasione più ghiotta l'aveva fallita: "Quando ho visto che Musso mi aveva parato il rigore non ci volevo credere - ha raccontato il centravanti a Sky Sport - ho pure rischiato di scivolare e di mandare sopra la traversa il pallone. Invece è andata bene".



Alla fine, comunque, il Genoa è riuscito a completare la rimonta, proprio come era accaduto otto giorni prima a Brescia: "Ci abbiamo creduto sino alla fine ed abbiamo meritato questo risultato. Abbiamo messo carattere in campo contro una squadra che sta lottando come noi per togliersi dalla zona calda di classifica. Siamo un gruppo unito e lo abbiamo dimostrato in campo anche oggi".