È soltanto una questione di dettagli ma il futuro di Oscar Hiljemark sembra condurlo sempre più verso il Bordeaux.



Nei prossimi giorni il centrocampista svedese del Genoa passerà a titolo definitivo al club francese per una cifra di poco superiore al milione di euro.



La cessione un po' a sorpresa dell'ex Palermo avrebbe motivazioni di tipo contrattuale ma anche fisiche. Il suo legame con il Grifone sarebbe infatti scaduto il prossimo giugno e cederlo ora significa per i rossoblù monetizzare, seppur minimamente, la sua partenza. L'altra strada per evitare uno svincolo sarebbe stata ovviamente il prolungamento del contratto ma alla luce dei recenti infortuni subiti dal 26enne la dirigenza ligure si è mostrata dubbiosa sul suo effettivo e definitivo recupero e ha preferito privarsene.