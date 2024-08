Getty Images

Genoa, saltato Fabio Silva tutto sul ritorno di Pinamonti: Gudmundsson ancora in attesa

Il Genoa ha fretta: una volta incassata la comunicazione da parte di Albert Gudmundsson della voglia di raggiungere la Fiorentina per la stagione 2024/25, il tecnico Alberto Gilardino ha estremo bisogno di un altro attaccante. E dato che il Wolverhampton ha rifiutato la proposta di prestito con diritto di riscatto per il portoghese Fabio Silva, occorre pensare ad un'alternativa.



Secondo Sky, tale alternativa risponde al nome di Andrea Pinamonti, per il quale si tratterebbe di un ritorno in Liguria dopo la stagione 2019-20, 7 reti e 3 assist in tutte le competizioni. L'affare con il Sassuolo retrocesso in Serie B si può fare in prestito oneroso a 1 milione più 500 mila euro di bonus e diritto di riscatto alto attorno ai 16/17 milioni, che poi è la stessa formula, con obbligo condizionato al posto del diritto, che caratterizza le altre due operazioni del domino, ovvero appunto Gudmundsson dal Genoa alla Fiorentina e Nico Gonzalez dalla Fiorentina alla Juventus.