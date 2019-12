Genoa-Sampdoria 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 40’ st Gabbiadini (S);



Assist: 40’ Linetty (S);



Genoa (3-4-1-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito (43’ st Cleonise); Ghiglione, Radovanovic, Cassata, Pajac (21’ st Ankersen); Schone (21’ st Jagiello); Pinamonti, Sanabria. All. T. Motta.



Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Thorsby, Ferrari, Colley, Murru; Ekdal (46’ pt Murillo),Vieira, Depaoli; Ramirez (30’ st Caprari); Quagliarella (30’ st Gabbiadini). All. C. Ranieri.



Arbitro: D. Doveri di Roma.



Ammoniti: 8’ pt Ghiglione (G), 22’ pt Cassata (G), 26’ pt Vieira (S); 1’ st Criscito (G), 8’ st Ramirez (S), 23’ st Colley (S), 46’ st Cleonise (G).