L'esordio di Koray Gunter dal primo minuto con la maglia del Genoa, avvenuto domenica scorsa contro il Bologna, ha sorpreso molti. Il difensore tedesco di origine turca ha infatti ben impressionato per la personalità e il senso della posizione mostrati nella sua seconda uscita ufficiale nel nostro campionato dopo lo spezzone di gara disputato tre settimane fa contro l'Empoli.



Una nota sicuramente positiva accolta con piacere anche dai suoi stessi compagni di reparto. Come Davide Biraschi, uno di quelli che più allegato con l'ex centrale del Galatasaray: "Günter? Fisicamente è un animale" ha dichiarato il difensore laziale al Secolo XIX, sottolineando la prepotenza atletica del compagno.



Ma la fisicità non è l'unico pregio del tedesco: "L’anno scorso aveva giocato poco ma abbiamo visto subito che ha grandi potenzialità - ha aggiunto ancora Biraschi - gli faccio i complimenti perché ha fatto un gran partita".