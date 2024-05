Punti fondamentali nella rincorsa alla salvezza per il; voglia di chiudere alla grande un ottimo campionato per ilLa sfida tra emiliani e liguri, in programma, sembra apparire sbilanciata verso i primi se si prendono in considerazione soltanto le motivazioni delle due squadre. Già due settimane fa contro il Cagliari, in una situazione analoga, tuttavia il Grifone ha dimostrato di non voler concedere sconti a nessuno. Neppure al grande e amatissimo ex Davide Ballardini, tecnico dei neroverdi, alla disperata ricerca del maggior numeri possibile di punti nei residui tre turni di campionato.

A corroborare le velleità di vittoria rossoblù potrebbe pensarci il, nuovamente a disposizione di Alberto Gilardino dopo aver saltato per influenza la trasferta di domenica scorsa nella San Siro milanista.), tutti ancora costretti ai box. Potrebbe però rivedersi tra i convocati, dopo quasi tre mesi di stop, l'uruguaiano Alan Matturro. Diverse le assenze anche per ilalle prese anche con le condizioni fisiche non ottimali di, in difesa,a centrocampo, le cui eventuali assenze potrebbe modificare l'assetto tattico della squadra di Ballardini.

Gilardino pare ancora una volta tentato dalla possibilità di schierare ilcon Gudmundsson libero di spaziare su tutto il campo alle spalle della coppia formata da Ekuban e Retegui, ambedue in gol contro il Milan.l'assenza di Bani e la condizione ancora precaria di Matturro, rendono lecon Sabelli favorito su Spence a destra e Martin in vantaggio su Haps a sinistra. Ballardini, come detto, deve capire come stanno Toljan e Thorstvedt prima di scegliere chi e come mandare in campo. A grandi linee, comunque, dovrebbe essere confermato in blocco l'11 iniziale che ha battuto l'Inter sabato scorso. In attacco quindi fiducia in, così come confermato tra i pali sarà, a scapito di Cragno. In difesa rientra dalla squalifica Tressoldi, ma la maglia da titolare dovrebbe essere nuovamente indossata dacon Ferrari ed Erlic a completare il reparto.

La gara verrà trasmessa in diretta tv su Dazn. Sarà possibile vederla anche in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast tramite app Dazn.(3-4-1-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Martin; Gudmundsson; Retegui, Ekuban. All. A. Gilardino.(3-5-2): Consigli; Erlic, Ferrari, Kumbulla; Toljan, Lipani, Henrique, Thorstvedt, Doig; Laurienté, Pinamonti. All. D. Ballardini.

: M. Mariani di Aprilia; Assistenti: Costanzo e Cecconi; IV Ufficiale: Gualtieri; VAR: Marini; AVAR: Di Bello.