È un Genoa a ranghi ridotti quello che questa mattina è tornato a lavorare a Pegli dopo il consueto lunedì di riposo concesso da Cesare Prandelli ai suoi ragazzi.



All'appello mancavano infatti ben sette giocatori, chiamati ad assolvere gli impegni con le rispettive nazionali. In compenso si è finalmente rivisto in gruppo Andrea Favilli che ha trascorso gli ultimi due mesi in infermeria. Il giovane centravanti toscano ha svolto l'intera seduta e conta di essere a disposizione per il prossimo impegno di campionato, quello che tra dieci giorni attende il Grifone nel difficile campo di Udine.