Un nome clamoroso viene affiancato al Genoa per l'ipotetico post-Blessin.

Tra i profili sondati nelle ultime ore dalla società rossoblù nel caso in cui si decidesse di sollevare dall'incarico il tecnico tedesco, eventualità comunque tutt'altro che scontata, c'è anche quello di Claudio Ranieri.



Un candidato a sorpresa e sorprendente, visti gli ottimi trascorsi alla Sampdoria dell'allenatore romano. Proprio il suo recente passato, tuttavia, sarebbe lo scoglio principale al buon esito della trattativa. Da galantuomo qual è Ranieri, che pure è alla ricerca di una panchina, non se la sentirebbe di fare quello che sull'altro sponda del Bisagno verrebbe visto come un vero e proprio sgarbo. Uno smacco per i blucerchiati che oltretutto arriverebbe a poche settimane di distanza dal suo rifiuto a tornare alla guida proprio della Sampdoria in seguito all'esonero di Marco Giampaolo.