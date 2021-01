Sam Lammers è il candidato numero uno per sostituire Gianluca Scamacca nel caso in cui il centravanti romano dovesse salutare il Genoa già nelle prossime settimane.



Nei giorni scorsi la dirigenza del Grifone ha raggiunto un'intesa di massima con l'Atalanta per il passaggio dell'attaccante olandese in prestito fino al termine dell'attuale stagione. Una soluzione che anche il ragazzo, chiuso in nerazzurro da Duvan Zapata e Luis Muriel, gradirebbe nella speranza di poter giocare con più continuità di quanto non riesca a fare a Bergamo.



Come detto, però, la trattativa al momento resta congelata in attesa di eventuali novità provenienti dal fronte Scamacca. Soltanto qualora quest'ultimo dovesse terminare anzitempo la propria esperienza all'ombra della Lanterna il Genoa concretizzerebbe l'arrivo di Lammers. Nel frattempo, però, l'ex PSV è finito nel mirino anche del Bologna, alla disperata ricerca di un rinforzo per un reparto avanzato che fatica a trovare la via della rete avversaria. La speranza dei felsinei è che l'attesa del Grifone possa convincere Lammers, ed anche la stessa Atalanta, ad accettare la corte di Sinisa Mihajlovic.