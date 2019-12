È ai titoli di coda l'esperienza di Thiago Motta sulla panchina del Genoa. Dopo essere stato confermato nonostante il derby preso contro la Sampdoria, l'allenatore del Grifone paga a caro prezzo la sconfitta per 4-0 con l'Inter che lo condanna definitivamente. L'esonero è imminente, il presidente Enrico Preziosi ha deciso e manderà via Thiago Motta già nelle prossime ore. ​Sulla panchina del Genoa, l'ex centrocampista dell'Inter ha vinto solo con Brescia (all’esordio) e Ascoli (in Coppa Italia); sono arrivati poi tre pareggi e cinque sconfitte..



IL SOSTITUTO - Chi prenderà il suo posto sulla panchina del Genoa adesso? Secondo Sky Sport, il sostituto scelto dal Genoa è Diego Lopez, allenatore uruguaiano ex Cagliari che in queste ore si è liberato dal Penarol dove lavorava. Lopez è già pronto a raggiungere Genova per prendere il posto di Thiago Motta. Per il Genoa si tratta del terzo allenatore da inizio campionato a oggi: dopo Andreazzoli e Thiago Motta, è il turno di Diego Lopez. È atteso in Italia già domani per poi firmare il contratto col Grifone, la scelta è già stata fatta.