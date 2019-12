Thiago Motta, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita pareggiata 2-2 contro il Lecce: "Nel primo tempo siamo stati molto bravi, avremmo meritato anche qualcosa in più. Sono orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi, hanno lottato fino alla fine. Ne usciamo molto forti per affrontare la prossima partita. Ho sempre avuto risposte dalla squadra, oggi ancora di più. In tutti gli episodi a sfavore di oggi i ragazzi sono rimasti uniti fino alla fine, anche quando eravamo in dieci abbiamo provato a vincerla. Poi in nove diventa più difficile, ma sono rimasti insieme e devono uscire a testa alta. Gli episodi li lascio giudicare a voi, io giudico quello che hanno fatto i miei giocatori. Ci sono situazioni che dobbiamo migliorare, non possiamo prendere un gol così su corner, ma sono contento. Agudelo? Si parla dentro lo spogliatoio di queste cose, sono molto contento di quello che hanno fatto i ragazzi. Le assenze nel derby? Questo è il calcio, ce ne saranno altri pronti per giocare al loro posto".