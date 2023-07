Nuovo tassello in arrivo per il Genoa di Alberto Gilardino.



Nella tarda mattinata di oggi è sbarcato in città Morten Thorsby per sostenere il rituale delle visite mediche nella clinica del ponente cittadino affiliata al club rossoblù. In serata, o al massimo, domani dovrebbe arrivare la sua firma sul contratto e l'ufficialità dell'ingaggio da parte del Genoa.



Il centrocampista norvegese, classe 1996, torna in Liguria dopo la triennale esperienza con la Sampdoria conclusa la scorsa estate. Arriva al Grifone dall'Union Berlino in prestito con diritto di riscatto che diverrà obbligo in caso di salvezza dei rossoblù.