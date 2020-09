Il Genoa punta dritto su Mario Pjaca. Ma mettere gli artigli sul centrocampista croato della Juventus non sarà un'impresa semplice per il Grifone.



Pjaca, infatti, piace ad almeno altri tre club di Serie A, con Verona, Parma e Crotone disposte a fare carte false pur di aggiudicarselo.



il Genoa tuttavia spera di poter far valere il canale preferenziale in essere con i bianconeri, spesso partner privilegiati in diverse trattative di mercato negli ultimi anni. L'idea dei rossoblu è quella di prelevare il giocatore in prestito per poi decidere a fine stagione se riscattarlo definitivamente ad una cifra prestabilita.