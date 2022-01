Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi.





Il club rossoblu ha esonerato il tecnico ucraino, che da quando è sbarcato sotto la Lanterna non ha mai vinto una partita in Serie A e arriva dalla sconfitta in Coppa Italia contro il Milan. Questo il comunicato ufficiale: "​Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy Shevchenko è stato sollevato dall'incarico. Il Club ringrazia l'allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi. La guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata temporaneamente a mister Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita".