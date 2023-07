Operazione in uscita per il Genoa.Nella giornata di oggi il club rossoblù ha salutato definitivamenteIl portiere croato, vice di Josep Martinez nell'ultima stagione, chiuso dall'arrivo in rossoblù di Nicola Leali, ha deciso di accettare la proposta del Como, trasferendosi a titolo definitivo in riva al lago. Ad attendere il 25enne ex Chievo un contratto fino al giugno 2027.L'ufficialità è arrivata nel primo pomeriggio attraverso i canali social del club lombardo.