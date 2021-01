Sarà unma anche con molti giocatori legati in qualche modo alla Juventus quello che questa sera a Torino tenterà l'impresa di estromettere i campioni d'Italia dalla Coppa Italia.Con l'attenzione più puntata sul campionato che sulla seconda competizione nazionale, Davide Ballardini intenderà comunque onorare l'impegno nel migliore dei modi, dando spazio a giocatori fin qui poco utilizzati ma senza stravolgere il suo impianto di gioco. Non a caso il Grifone scenderà in campo con il consueto 3-5-2. A cambiare, rispetto alle ultime uscite, saranno caso mai gli interpreti, molti dei quali vorranno approfittare dell'occasione per mettersi in luce di fronte alla società che ne detiene il cartellino o che potrebbe acquistarlo a breve. E' il caso ad esempio disempre più oggetto del desiderio di Madama per il mercato di gennaio. Il centravanti romano dovrebbe guidare l'attacco rossoblù affiancato da quelche a Genova è stato posteggiato temporaneamente proprio dalla Juve.A centrocampo dovrebbe ritrovare una maglia da titolare, fresco di accordo con i bianconeri ma lasciato in prestito in Liguria. In difesa, infine, possibile spazio per altri due giocatori in passato transitati giovanissimi da Vinovo:. Chi alla gara assisterà solamente dalla tribuna sono invece gli altri due 'prestiti' Perin e Pellegrini. Il primo verrà sostituito tra i pali da uno fra Marchetti e Paleari, il secondo è invece ancora alle prese con un infortunio muscolare che dovrebbe fargli saltare anche la sfida di campionato con l'Atalanta.