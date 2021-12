Ci sarebbe anche il nome di Stefano Sensi nella lista della spesa consegnata da Andriy Shevchenko alla dirigenza del Genoa.



Sul centrocampista reduce da una prima parte di stagione fortemente condizionata dagli infortuni le intenzioni dell'Inter parrebbero piuttosto chiare e prevedrebbero un suo trasferimento in prestito in qualche squadra italiana di centro-bassa classifica. Identikit che corrisponde alla perfezione con il Grifone, con il quale peraltro i rapporti di mercato sono da tempo ottimi.



I rossoblù potrebbero rappresentare una buona occasione di rilancio per il 26enne regista urbinate il quale tuttavia al momento non appare del tutto convinto dall'eventualità di salutare, seppur temporaneamente, la Pinetina.



Su Sensi, ad ogni modo, ci sono anche altre società di A , come Cagliari, Empoli e Torino.