Arrivato la scorsa estate dal Milan con l'intenzione di diventare il nuovo pilastro della difesa del Genoa, Cristian Zapata dopo un buon inizio di campionato è scivolato indietro nelle gerarchie tattiche dei rossoblù. Colpa anche di qualche guaio fisico di troppo e di colleghi di reparto abili a farsi trovare pronti al momento della chiamata in campo.Nonostante ciò il difensore colombiano non si dice pentito della scelta di sbarcare in Liguria: "sono molto tranquillo - ha raccontato all'emittente sudamericana Radio Caracol -anche se avevo ancora un anno ancora di contratto. Ora sto bene, sono molto contento anche per per la nazionale e con il Genoa ho trovato spazio: Genova è una bella piazza.in una squadra con una grande storia nel calcio italiano e in una bella città. Ho recuperato dalla lesione e sto aspettando che ricomincino gli allenamenti con la squadra. Per me è stato un periodo un po’ negativo, cominciato con una lesione al flessore destro, da cui ho recuperato. Dopo ho sovraccaricato il gemello e ho avuto altri due stop di nuovo, ma ora li ho superati e sto bene".Zapata ha poi raccontato come ha trascorso i quasi due mesi di quarantena: ​“Ho imparato un pochino a cucinare. Questa quarantena mi è toccato farla da solo, è stato un po’ complicato ma ho approfittato del tempo per imparare cose che non sapevo fare e sono cresciuto.”.