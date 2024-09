Juventus, Giuntoli e la spiegazione sul super mercato: "Nessun trucco di bilancio, alla fine abbiamo risparmiato"

AFP via Getty Images

Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere della Sera in cui ha parlato del futuro della sua, conin panchina e dopo un mercato importantissimo chiuso in estate, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha anche risposto alle critiche di chi sostiene che, con un bilancio così in rosso (la previsione al 30 giugno è di -180 milioni di euro), il club bianconero non potesse chiudere una campagna acquisti così importante.Bisogna solo fare i conti, e tener presente la

"Prima potevi avere un giocatore, faccio un esempio, che guadagnava tredici milioni di euro lordi, ora ne hai uno che hai pagato 10 milioni ma che di stipendio pesa meno di un quinto: alla fine, tra ingaggio e ammortamento, risparmi oltre 30 milioni di euro. E così via, per tante operazioni fatte quest’anno"."Non c’è nessun metodo Giuntoli: dovevamo abbassare il monte ingaggi e l’età media della rosa. E l’abbiamo fatto"."Vogliamo costruire mattone dopo mattone il nostro percorso, siamo fra le squadre più giovani del campionato e abbiamo un progetto importante. Sono molto ottimista e anche contento di come è cominciata questa stagione".

"Certo, la Juve è una società che deve vincere. Non è la sola cosa, ma quella più importante. Noi dobbiamo mantenere l’equilibrio finanziario e una competitività elevata per riportare il club dove merita. C’è il risultato, ma anche il modo con il quale ci si arriva. Bisogna partire dalle prestazioni, sta qui la differenza"