Diego Godin, difensore del Cagliari ex Inter, parla a Sky Sport dello scudetto vinto dalla sua ex squadra: "Sono contento per i miei ex compagni e per tanta gente che lavora al club che merita questo scudetto. So quanto hanno lavorato per arrivare a vincerlo. Anche l'anno scorso è stato fatto un grande lavoro per la crescita dell'Inter, giorno dopo giorno. Oggi ha una rosa fantastica. Sono calciatori grandissimi e lo scudetto è meritato. L'anno scorso avevamo fatto una grande stagione arrivando ad un punto dalla Juventus e in finale di Europa League. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro e quest'anno è la conseguenza del lavoro fatto un anno fa. Ho fatto i complimenti ai miei ex compagni, lo hanno meritato veramente".