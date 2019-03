Con un tweet, il giornalista di As Sergio Gomez ha parlato di Zinedine Zidane​ alla Juventus: "Non credo torni al Real, ed è improbabile per non dire impossibile. Zidane ha un patto d'onore con Andrea Agnelli e sarà il nuovo allenatore della Juventus all'addio di Allegri. E Zidane è un uomo di parola".