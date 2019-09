Confirmation of the Top 3...



Leclerc takes his 4th career pole#ItalianGP

Ferrari in pole al. Charlesprecede Lewisdi 39millesimi: 1 minuto, 19 centesimi e 307 millesimi contro i 346 del pilota della. Terzo Valeri, sempre su Mercedes, e quarto Sebastiansull'altra rossa. Una Ferrari, quindi, che fa impazzire il popolo rosso accorso al Gran Premio casalingo, con un Leclerc che scatterà dalla prima posizione dopo aver fatto benissimo anche nelle libere. Il francese, alla quarta pole in carriera, vuole dire la sua per la vittoria finale: "Sono contento della pole. Speriamo in una buona gara domani". L'ultima vittoria di una Ferrari a Monza risale al 2010, con Alonso che festeggiò dal gradino più alto del podio.