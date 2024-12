Gravina in visita a Bove: "Mi ha chiesto come fare per vedere la Roma stasera"

Getty Images for FIGC

Gabriele, presidente della FIGC che ha recentemente annunciato la sua ricandidatura, ha parlato ai media presenti all'uscita dall'ospedale di Careggi, dove è ricoverato il calciatore della Fiorentina Edoardodopo il malore occorso in campo ieri nel primo tempo della gara contro l'Inter:"In questi momenti il calcio riesce davvero a dimostrare la sua essenza di comunità, ieri l'intervento è stato rapido e la sensibilità è stata squisita. Abbiamo scambiato alcune battute, l'ho trovato bene ed è già proiettato alla partita di questa sera.".

Bove, romano e romanista, evidentemente sta bene e vuole fare di tutto per seguire la squadra del suo cuore, nonostante abbia dovuto cambiare maglia in estate perché non rientrava nei piani giallorossi. La Fiorentina lo ha preso in prestito con riscatto condizionato al raggiungimento di un determinato numero di presenze.