Ha scalato le gerarchie, ha lasciato in panchina Luis Alberto: Felipe Caicedo sta diventando spalla fondamentale di Ciro Immobile in attacco, la Lazio ha trovato un attaccante capace di aprire spazi, muoversi da prima punta, aiutare la manovra. Nella prima stagione alla Lazio Felipe Caicedo ha collezionato appena 4 presenze da titolare. Ora la svolta: come riporta il Corriere dello Sport, è già a 5 presenze dal primo minuto.



ATTACCO LAZIO - Chiaramente Immobile non si tocca: ha ripreso da dove aveva lasciato, segnando gol a raffica. Ora Inzaghi fa molta fatica a tirare fuori anche Felipe Caicedo: aiuta il suo compagno di reparto, gioca d'astuzia, si completa alla perfezione con Immobile. Ha riconquistato tutti i suoi ostinati detrattori a suon di impegno, Caicedo. Ma prima di tutti ha conquistato Simone Inzaghi.