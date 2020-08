Agosto è oramai finito, ma il calciomercato inizierà oramai tra pochissimi giorni (l'1 di settembre per essere precisi) ma i gialloblù stanno già muovendo le prime pedine per offrire una rosa competitiva anche per l'anno prossimo.

La squadra di Juric, che si trova tutt'ora in ritiro nella splendida località della val Gardena, ha già conosciuto i primi giocatori che proprio in questa settimana sono approdati in casa Hellas. Ai già ufficiali Ruegg, Pandur e Cetin infatti si è appena unito, in attesa della conclusione della trattativa con il Sassuolo, il difensore centrale Giangiacomo Magnani, che è stato accolto con grande entusiasmo anche dallo stesso Juric.



Insomma, come primi "botti" nulla da dire, se non che la strada intrapresa è quella giusta. Da apprezzare, a mio parere, il fatto che non si stia stravolgendo la rosa e quindi il gioco, che Juric fino ad ora ha sempre voluto adottare. Se per esempio si prende il caso di Ruegg, giovane terzino proveniente da Zurigo, si può facilmente constatare che sia un rinforzo che offre un'ottima seconda opzione per esempio con Faraoni. Stessa cosa con Magnani, che in difesa può essere utilizzato sia come riserva che come titolare.



Una direzione che può essere quindi considerata buona e soprattutto, cosa più importante, utile e concreta. Certo, ricordiamo sempre però una cosa: i tifosi si aspettano lo stesso un botto di fine mercato, una ciliegina sulla torta che il presidente Setti può regalare a tutti per iniziare al meglio e con entusiasmo la prossima stagione!