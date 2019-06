Il sogno di una vita, il trionfo, la gioia, la tensione di una stagione: tutte le emozioni delcondensate in un momento, che dura per sempre. Festa grande dei Reds dopo la conquista della Champions League, la sesta della loro storia, la prima per i protagonisti della vittoria sul Tottenham al Wanda Metropolitano. La prima per il capitano, che a fine partita si scioglie e commuove il web mostrando il lato più umano del calciatore:. Un anno dopo, la gioia per la Champions e per la battaglia più importante della vita: il cancro è vinto, la coppa è in bacheca, quelle lacrime e quell'abbraccio tra gli Henderson, tra un padre e suo figlio è la foto più bella dell'indimenticabile notte di Madrid.