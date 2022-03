Nuovo anno e stessa maglia per, che ha appena iniziato la terza stagione con l'Inter Miami in MLS e ha risposto così alle critiche ricevute quando giocava in Europa: "- ha detto l'argentino a Olè - Il calciatore riceve più critiche che elogi, ma o si adatta o va via. E' stato un momento della via nel quale ho sofferto, ma una volta che mi sono adattato l'ho vissute in altro modo. Quando si cresce si fa attenzione da come viene detta una cosa e da chi la dice".- "Qui c'è un mondo diverso sia dal punto di vista culturale che calcistico. E' stato un grande cambiamento: l'anno scorso non è andato benissimo, quest'anno proveremo a migliorare la situazione. Io sto meglio, conosco di più il campionato e voglio fare bene per i tifosi che vengono sempre allo stadio e ci sostengono., se un giornalista fa una critica la fa con rispetto. Se giochiamo in casa arriviamo due ore prima della partita e mia figlia può venire in campo insieme a mia moglie: ci sono meno regole ed è tutto più naturale. L'MLS ti permette di essere felice anche fuori dal campo, è come se durante la settimana ti rilassassi".