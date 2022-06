Un'occasione improvvisa sul mercato. Hwang Ui-jo è nella lista di molti club dopo la notizia del Bordeaux retrocesso in terza divisione francese, il sudcoreano è nel mirino: il Nantes ha già fatto un'offerta al Bordeaux, il Marsiglia si è attivato in questi giorni dopo aver fatto un'offerta un anno fa. Schalke e West Ham hanno preso informazioni e ora l'occasione è grossa, essendo Hwang libero di scegliere il prossimo club: il Bordeaux potrà venderlo per una cifra al ribasso.