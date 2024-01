Ibrahimovic jr fa esultare papà Zlatan: gol col Milan Under 16, è sorpasso in classifica all'Inter

Dici Ibrahimovic, dici gol. Anche se Zlatan ha deciso il maggio scorso di interrompere una carriera formidabile durata oltre 20 anni, ci pensano i due figli Maximilian (classe 2006) e Vincent (classe 2008) a tenere alto il nome della famiglia. E nello scorso weekend è stato il secondogenito dell’ex centravanti svedese a prendersi la scena, manco a dirlo con la maglia del Milan. Sotto lo sguardo di papà, che da dicembre ha assunto il nuovo incarico di consigliere di fiducia del patron Gerry Cardinale, il centrocampista che milita nella formazione Under 16 rossonera ha realizzato la sua prima rete in stagione fruttando una vittoria estremamente importante per 3-2 contro il Venezia.



Un gol dalla valenza doppia perché ha consentito al Milan di effettuare il sorpasso in classifica ai danni dell’Inter, fermata sull’1-1 sul campo dell’Atalanta. Centrocampista, classe 2008, il piccolo di casa Ibra milita nel Settore Giovanile del Milan dall'agosto 2022, così come il fratello Maximilian, due anni più grande, aggregato invece alla formazione Under 18. Vincent Ibrahimovic era già andato a segno in rossonero lo scorso anno quando aveva trovato la via del gol in un match contro la Juventus, ma quest’ultimo è stato il primo sotto gli occhi di papà Zlatan, che nel weekend è stato una presenza fissa al centro sportivo “Vismara”, avendo assistito pure al match della Primavera contro il Torino.