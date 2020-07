Ancora Zlatan Ibrahimovic: intervenuto a Rai Sport, lo svedese ha dichiarato: "A 38 anni devi per forza essere un leader, hai molta più esperienza".



SUL FUTURO - "Vediamo, non ci sono né garanzie né promesse. Sono uno che rimane se può dare qualcosa, altrimenti non resto per essere la mascotte. Mino (Raiola, ndr) non mi ha chiamato, il Milan neanche".



SULLE FRASI IN MERITO ALLO SCUDETTO - "Provocazioni? Mai, quel che dico è quel che credo".



SU PIOLI - "Un signore, non è facile lavorare in questa situazione come sta facendo lui, la squadra è dietro di lui. Pioli è simile ad Allegri, se avesse avuto la squadra di Allegri avrebbe vinto al 200% lo scudetto. Rangnick? Con tutto il rispetto, non lo conosco. Ma lui sa chi sono io".